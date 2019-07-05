ФСБ задержала россиянина, подозреваемого в госизмене

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали гражданина России Алексaндра Воробьева по подозрению в государственной измене, информирует "Интерфакс".
Пойман мужчина был накануне, 4 июля, днем. В его отношении возбуждено дело по ст. 275 УК РФ.
Сейчас с Воробьевым проводятся следственные мероприятия. Пока никакие подробности дела не разглашаются.
Добавим, 2 июля в Москве по аналогичной статье арестовали россиянина Владимира Петушкова. Связаны ли каким-либо образом данные дела - неизвестно.