"Википедия" заблокировала редакторов, критиковавших российскую оппозицию и хваливших власть

Российское представительство "Википедии" - "свободной энциклопедии, которую может редактировать каждый" - заблокировало семь аккаунтов, вносивших критикующие российских оппозиционеров правки в статьи о них, делится "Медуза".

При этом авторству этих же пользователей принадлежат хвалебные слова, которые они приписывали видным отечественным чиновникам. Публичное обсуждение, посвященное проверке подозрительной деятельности заблокированных участников, доступно на "Википедии".

Как пишет "Медуза", начиная с 12 февраля редактор российского сегмента энциклопедии Михаил Грузнов выделил 12 учетных записей, работавших по единой схеме. Все они добавляли "пасквильные" комментарии в статьи про российскую оппозицию, сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и представителей независимой прессы.

Так, например, некто под ником Oldfishkeeper (Хранительстаройрыбы) отредактировал статью про политика Дмитрия Гудкова, добавив в неё упоминание о якобы принадлежащем его брату коллекторском агентстве, ссылаясь при этом на РИА "ФАН", владельцем которого называют бизнесмена Евгения Пригожина.

Помимо прочего редакторской правке подверглась позиция обвинения, полностью переписанная в статье "Дело Ивана Голунова".

Наиболее "излюбленной" для правки была статья, посвященная соратнице Навального Любови Соболь.

Вместе с тем, "Хранительстаройрыбы" перманентно хвалил российских чиновников. Не ушел от его "дифирамбов" и врио градоначальника Петербурга Александр Беглов, про которого он написал, что тот - человек "глубоко верующий, воцерковленный православный человек, регулярно посещает богослужения в храме".

Как отметили сотрудники "Википедии" в обсуждении, "Пригожин - единственный человек из не-губернаторов", о ком комментаторы "писали хорошо и убирали негатив".

2 июля Грузнов попросил чекюзеров "Википедии" изучить, могут ли быть связаны ли между собой 12 подозрительных аккаунтов. Через два дня они пришли к выводу, что 8 из 12 авторов координируют действия вне "Википедии", что воспрещается согласно правилами ресурса, в связи с чем они и были заблокированы.

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