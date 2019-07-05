Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

12:06

"Википедия" заблокировала редакторов, критиковавших российскую оппозицию и хваливших власть

фото ЗакС политика "Википедия" заблокировала редакторов, критиковавших российскую оппозицию и хваливших власть

Российское представительство "Википедии" - "свободной энциклопедии, которую может редактировать каждый" - заблокировало семь аккаунтов, вносивших критикующие российских оппозиционеров правки в статьи о них, делится "Медуза".

При этом авторству этих же пользователей принадлежат хвалебные слова, которые они приписывали видным отечественным чиновникам. Публичное обсуждение, посвященное проверке подозрительной деятельности заблокированных участников, доступно на "Википедии".

Как пишет "Медуза", начиная с 12 февраля редактор российского сегмента энциклопедии Михаил Грузнов выделил 12 учетных записей, работавших по единой схеме. Все они добавляли "пасквильные" комментарии в статьи про российскую оппозицию, сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и представителей независимой прессы.

Так, например, некто под ником Oldfishkeeper (Хранительстаройрыбы) отредактировал статью про политика Дмитрия Гудкова, добавив в неё упоминание о якобы принадлежащем его брату коллекторском агентстве, ссылаясь при этом на РИА "ФАН", владельцем которого называют бизнесмена Евгения Пригожина.

Помимо прочего редакторской правке подверглась позиция обвинения, полностью переписанная в статье "Дело Ивана Голунова".

Наиболее "излюбленной" для правки была статья, посвященная соратнице Навального Любови Соболь.

Вместе с тем, "Хранительстаройрыбы" перманентно хвалил российских чиновников. Не ушел от его "дифирамбов" и врио градоначальника Петербурга Александр Беглов, про которого он написал, что тот - человек "глубоко верующий, воцерковленный православный человек, регулярно посещает богослужения в храме".

Как отметили сотрудники "Википедии" в обсуждении, "Пригожин - единственный человек из не-губернаторов", о ком комментаторы "писали хорошо и убирали негатив".

2 июля Грузнов попросил чекюзеров "Википедии" изучить, могут ли быть связаны ли между собой 12 подозрительных аккаунтов. Через два дня они пришли к выводу, что 8 из 12 авторов координируют действия вне "Википедии", что воспрещается согласно правилами ресурса, в связи с чем они и были заблокированы.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


14:24    
Вики-браво!!! Так их, б....й пригожинских!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
16:33 Суд прекратил дело активиста Тишкина о краже термокружки из Starbucks в "Галерее"

15:59 Помощника полпреда президента в УФО заподозрили в госизмене   1

15:28 Муниципал: ИКМО "Сосновское" отказали "Яблоку" в регистрации кандидатов

14:57 Смольный определился, к какому времени наконец "доделают" "Новокрестовскую" и "Беговую"

14:47 Муниципал: Кандидат в депутаты МО № 15 Шмаков сообщил о давлении в свой адрес   1

14:33 Полиция нашла мужчину, угрожавшего ножом борцам с нелегальной торговлей   2

14:06 РБК: В Москве по подозрению в хищении минимум 140 млн рублей задержаны сотрудники ФСБ   3

13:45 В Кремле ознакомились с расследованием Голунова о похоронном бизнесе в Москве

13:16 ЕР не станет "рефлексировать" из-за расследования ФБК о недвижиности главного единоросса Москвы   2

12:55 Нижегородский суд оштрафовал главреда издания Koza.press за "нежелательные" репосты   1

12:25 Муниципал: ИКМО «Академическое» отгородилось от кандидатов турникетом

12:22 Путин посмертно наградил четверых погибших подводников званием Героев России

12:16 Муниципал: ГИК обязал ИКМО МО «Академическое» выдавать утвержденные формы документов

12:06 "Википедия" заблокировала редакторов, критиковавших российскую оппозицию и хваливших власть   1

11:35 ФСБ задержала россиянина, подозреваемого в госизмене   3

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.