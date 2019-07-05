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12:22

Путин посмертно наградил четверых погибших подводников званием Героев России

фото ЗакС политика Путин посмертно наградил четверых погибших подводников званием Героев России

Владимир Путин подписал указ о присвоении посмертного звания Героев России четырем морякам-подводникам, погибших в пожаре на субмарине в водах Баренцева моря, уведомляет пресс-служба Кремля.

Другие десять награждены Орденами Мужества.

Трагедия случилась 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате Министерства обороны, носящим неофициальное название "Лошарик". Большинство подводников отравились парами горения. Причиной стал пожар в аккумуляторном отсеке. Следственный комитет проводит проверку инцидента.

Ранее появилась информация, что погибшие военные служили в войсковой части, которая дислоцируется в Петербурге. Эти сведения подтвердил врио губернатора Александр Беглов. Известно, что среди погибших было семь капитанов первого ранга, двое из которых - Герои России.

Сегодня, 5 июля, стало известно, что моряков похоронят на Серафимовском кладбище в Петербурге рядом с погибшим экипажем подлодки "Курск".

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