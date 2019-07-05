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Новости

12:55

Нижегородский суд оштрафовал главреда издания Koza.press за "нежелательные" репосты

фото ЗакС политика Нижегородский суд оштрафовал главреда издания Koza.press за "нежелательные" репосты

Суд Нижнего Новгорода оштрафовал главреда местного издания Koza.press Ирину Славину на 5 тысяч рублей за то, что она делала в Facebook репосты сообщений, связанных с деятельностью экс-движения "Открытая Россия", передает "МБХ медиа".

Девушке инкриминировали ст. 20.33 КоАП (Осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной).

"Меня признали виновной, оштрафовали на пять тысяч. Мотивированное решение будет через три дня. Будем обжаловать", - поделилась Славина.

В материалах её дела фигурировали посты в Facebook о форуме "Свободные люди" в Тюмени, репосты пребывающей под арестом члена совета общественной организации "Открытая Россия" Анастасии Шевченко, видео издания The New Times, новости The Insider и "Эха Москвы".

31 марта на съезде "Открытой России" в Риге было объявлено о ликвидации движения. Сделано это было в связи с тем, что участников легитимного движения считают пособниками внесенных Минюстом в список нежелательных организаций. Сама "Открытка" неоднократно пыталась доказать, что не имеет к ним никакого отношения. Между тем весной на её базе была учреждена одноименная общественная организация.

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14:37   Поедоносцев-Несовиный  
Для кого нежелательные, то пусть и не читает. Судья - мудак. Цензура запрещена.

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