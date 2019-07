Нижегородский суд оштрафовал главреда издания Koza.press за "нежелательные" репосты

Суд Нижнего Новгорода оштрафовал главреда местного издания Koza.press Ирину Славину на 5 тысяч рублей за то, что она делала в Facebook репосты сообщений, связанных с деятельностью экс-движения "Открытая Россия", передает "МБХ медиа".

Девушке инкриминировали ст. 20.33 КоАП (Осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной).

"Меня признали виновной, оштрафовали на пять тысяч. Мотивированное решение будет через три дня. Будем обжаловать", - поделилась Славина.

В материалах её дела фигурировали посты в Facebook о форуме "Свободные люди" в Тюмени, репосты пребывающей под арестом члена совета общественной организации "Открытая Россия" Анастасии Шевченко, видео издания The New Times, новости The Insider и "Эха Москвы".

31 марта на съезде "Открытой России" в Риге было объявлено о ликвидации движения. Сделано это было в связи с тем, что участников легитимного движения считают пособниками внесенных Минюстом в список нежелательных организаций. Сама "Открытка" неоднократно пыталась доказать, что не имеет к ним никакого отношения. Между тем весной на её базе была учреждена одноименная общественная организация.