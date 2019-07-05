ЕР не станет "рефлексировать" из-за расследования ФБК о недвижиности главного единоросса Москвы

Комиссия по этике "Единой России" не будет проводить проверку сведений, отраженных в последнем расследовании Фонда борьбы с коррупцией о миллиардной недвижимости, якобы принадлежащей главе столичного отделения партии Андрею Метельскому, поделился со Znak.com замсекретаря генсовета ЕР Евгений Ревенко.

"Этот вопрос не имеет отношения к работе комиссии по этике", - уверен он.

По мнению однопартийца Метельского, ФБК не смогли привести какие-либо убедительные доказательства того, что он нарушил закон.

"До соответствующего решения суда предъявлять претензии Метельскому мы не имеем права", - отметил Ревенко.

Последние изыскание Навального, считает он, не более чем часть политической борьбы.

"Каждого из нас могут обвинить в чем угодно. Например, что мы по утрам пьем кровь младенцев. Каждый раз что будем делать, рефлексировать?", - подытожил он, добавив, как пишет "Дождь", что "не надо лишний раз раскручивать кого-то".

1 июля ФБК выпустил расследование о принадлежащей депутату Мосгордумы Метельскому и его семье недвижимости. В частности, Навальный с соратниками утверждают, что он владеет сетью австрийских отелей стоимостью 40 млн евро и жильем в Москве, совокупная цена которого достигает почти 6 млрд рублей. "Коррупционная схема", считают в ФБК, проста: Метельский оформляет всю недвижимость на мать, сына и друга Петра Ивановского, который работает его советником в Мосгордуме.