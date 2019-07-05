В Кремле ознакомились с расследованием Голунова о похоронном бизнесе в Москве

В аппарате главы государства изучили последние расследование спецкора "Медузы" Ивана Голунова, посвященное связям в столичном ритуальном бизнесе, передает "Интерфакс", цитирующий заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Информацию, изложенную в материале, предстоит проверить "соответствующим ведомствам", в администрации Кремля не уполномочены давать какие-либо оценочные суждения по данному поводу, традиционно отчитался Песков.

"Информация доступна для всех. Что касается дальнейших действий, наверное, это уже прерогатива тех самых ведомств", - резюмировал чиновник.

Журналист Иван Голунов стал фигурантом громкого уголовного дела по обвинению в сбыте наркотиков месяц назад. После массовых протестов в июне дело оперативно прекратили за отсутствием достаточных доказательств его вины.

1 июля "Медуза" и еще ряд российских и зарубежных СМИ опубликовали расследование, из-за которого, возможно, у Голунова и начались проблемы.