РБК: В Москве по подозрению в хищении минимум 140 млн рублей задержаны сотрудники ФСБ

Столичные силовики задержали шестерых сотрудников Федеральной службы безопасности, информирует РБК, ссылаясь на собственные источники.

Среди них - три бойца спецподразделения "Альфа", один - из группы спецназначения "Вымпел", другие двое - офицеры "банковского" управления "К". Все задержанных подозревают в хищении от 140 до 170 млн рублей. В Центре спецназначений ФСБ проводится проверка, в деле фигурирует также сотрудник академии службы.

Как пишет РБК, все участвующие в разбирательстве силовики могут быть причастны к хищению денег у некоего предпринимателя.