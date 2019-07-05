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Новости

14:33

Полиция нашла мужчину, угрожавшего ножом борцам с нелегальной торговлей

фото ЗакС политика Полиция нашла мужчину, угрожавшего ножом борцам с нелегальной торговлей

Петербургские правоохранители отыскали мужчину, который 2 июля сначала угрожал ножом, а потом убежал от активистов, проводивших у метро "Проспект Большевиков" рейд против незаконной торговли, известила пресс-служба МВД по городу и области.

На снятом в отделе полиции видео мужчина, представившихся Махмадюнусом Хабировым, приносит свои извинения всем свидетелям его недостойного поведения.

"Я глубоко сожалею о произошедшем, тем более, что я сам оказался в больнице после конфликта", - уклончиво сообщил он, не предоставив более деталей произошедшего.

Ранее стало известно, что в отношении обозначенного персонажа было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Напомним, 2 июля активист Александр Виноградов, снимавший на камеру незаконных торговцев у метро, подвергся нападению некоего мужчины, угрожавшего ему ножом. После непродолжительной и бесплодной погони за хулиганом, прерванной внезапно прибывшим на место сотрудником Росгвардии, Виноградов подал заявление в полицию.

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16:16    
Насрулло Ибидхудымоглу
Кто такое этэ Виноградэв чтоб нас снимать. Мы просто работаим, денги платим. у нас все харашо. Чево он лезит.

14:46    
Нападение с ножом это [цензура]иганство? От его извинений толку не будет. Только лишение свободы с последующей высылкой на историческую родину.

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