Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

14:57

Смольный определился, к какому времени наконец "доделают" "Новокрестовскую" и "Беговую"

фото ЗакС политика Смольный определился, к какому времени наконец "доделают" "Новокрестовскую" и "Беговую"

Все рабочие недочеты на станциях метро "Беговая" и "Новокрестовская" - на которых из-за постоянных протечек нет плитки и не работают траволаторы - будут устранены до декабря 2019 года, пообещали в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Смольного.

"В настоящее время ОАО «Метрострой» в рамках выполнения гарантийных обязательств устраняет дефекты, выявленные в процессе эксплуатации станции метро «Беговая». Выясняется причина протечек, формируется задание на проведение работ по их устранению. В частности, для этого и была снята плитка в вестибюле. Кроме того, панели, которыми были отделены зоны траволаторов, удалены. Поскольку эксплуатирующая организация пришла к выводу, что при вибрации траволаторов на них оказывается большое воздействие и требуется их дополнительное укрепление", - поделились деталями ремонта в комитете.

Как уточнили в КРТИ, на двух траволаторах "Беговой" к настоящему времени уже должен быть завершен ремонт ходовой части, осталось отрегулировать их тормозную систему и приступить к работам на других подъемниках.

Декабрь 2019 года - крайний срок, подытожили в КРТИ. Есть вероятность, что отладка будет завершена раньше.

Весной 2019 года представители петербургского штаба Алексея Навального проинспектировали многострадальную станцию и пришли в ужас, опасаясь, что ввиду своего прискорбного технического состояния она в любой момент может обрушиться. В ответ глава подземки Владимир Гарюгин заверил: протечки на "Беговой" опасности не представляют.

И "Новокрестовская", и "Беговая" были спешно открыты к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
16:33 Суд прекратил дело активиста Тишкина о краже термокружки из Starbucks в "Галерее"

15:59 Помощника полпреда президента в УФО заподозрили в госизмене   1

15:28 Муниципал: ИКМО "Сосновское" отказали "Яблоку" в регистрации кандидатов

14:57 Смольный определился, к какому времени наконец "доделают" "Новокрестовскую" и "Беговую"

14:47 Муниципал: Кандидат в депутаты МО № 15 Шмаков сообщил о давлении в свой адрес   1

14:33 Полиция нашла мужчину, угрожавшего ножом борцам с нелегальной торговлей   2

14:06 РБК: В Москве по подозрению в хищении минимум 140 млн рублей задержаны сотрудники ФСБ   3

13:45 В Кремле ознакомились с расследованием Голунова о похоронном бизнесе в Москве

13:16 ЕР не станет "рефлексировать" из-за расследования ФБК о недвижиности главного единоросса Москвы   2

12:55 Нижегородский суд оштрафовал главреда издания Koza.press за "нежелательные" репосты   1

12:25 Муниципал: ИКМО «Академическое» отгородилось от кандидатов турникетом

12:22 Путин посмертно наградил четверых погибших подводников званием Героев России

12:16 Муниципал: ГИК обязал ИКМО МО «Академическое» выдавать утвержденные формы документов

12:06 "Википедия" заблокировала редакторов, критиковавших российскую оппозицию и хваливших власть   1

11:35 ФСБ задержала россиянина, подозреваемого в госизмене   3

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.