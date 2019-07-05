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15:59

Помощника полпреда президента в УФО заподозрили в госизмене

фото ЗакС политика Помощника полпреда президента в УФО заподозрили в госизмене

ФСБ задержала помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьева по подозрению в госизмене, передает РИА «Новости».

О своей должности Воробьев объявил в Лефортовском суде Москвы, где рассматривается ходатайство о его аресте. Заседание суда закрыли для слушателей.

Где именно был задержан Воробьев, и что конкретно ему вменяют, не раскрывается. Известно, что дело возбуждено по ст. 275 УК РФ (государственная измена). По этой статье предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы и штраф в 500 тысяч рублей.

Обновлено 16:13: Суд арестовал Воробьева на месяц, до 4 августа, передает «МБХ медиа».


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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16:16    
Аресты идут, что хорошо, но их слишком мало, так как кругом в современной буржуазной России в массовом порядке коррупционеры, воры, бандиты, шпионы и тд. Криминал правит бал и его не остановить при сегодняшней власти! Сталина на них нет, к сожалению!

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