Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

15:59

Помощника полпреда президента в УФО заподозрили в госизмене

фото ЗакС политика Помощника полпреда президента в УФО заподозрили в госизмене

ФСБ задержала помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьева по подозрению в госизмене, передает РИА «Новости».

О своей должности Воробьев объявил в Лефортовском суде Москвы, где рассматривается ходатайство о его аресте. Заседание суда закрыли для слушателей.

Где именно был задержан Воробьев, и что конкретно ему вменяют, не раскрывается. Известно, что дело возбуждено по ст. 275 УК РФ (государственная измена). По этой статье предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы и штраф в 500 тысяч рублей.

Обновлено 16:13: Суд арестовал Воробьева на месяц, до 4 августа, передает «МБХ медиа».


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


16:16    
Аресты идут, что хорошо, но их слишком мало, так как кругом в современной буржуазной России в массовом порядке коррупционеры, воры, бандиты, шпионы и тд. Криминал правит бал и его не остановить при сегодняшней власти! Сталина на них нет, к сожалению!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
15:59 Помощника полпреда президента в УФО заподозрили в госизмене   1

15:28 Муниципал: ИКМО "Сосновское" отказали "Яблоку" в регистрации кандидатов

14:57 Смольный определился, к какому времени наконец "доделают" "Новокрестовскую" и "Беговую"

14:47 Муниципал: Кандидат в депутаты МО № 15 Шмаков сообщил о давлении в свой адрес   1

14:33 Полиция нашла мужчину, угрожавшего ножом борцам с нелегальной торговлей   2

14:06 РБК: В Москве по подозрению в хищении минимум 140 млн рублей задержаны сотрудники ФСБ   3

13:45 В Кремле ознакомились с расследованием Голунова о похоронном бизнесе в Москве

13:16 ЕР не станет "рефлексировать" из-за расследования ФБК о недвижиности главного единоросса Москвы   2

12:55 Нижегородский суд оштрафовал главреда издания Koza.press за "нежелательные" репосты   1

12:25 Муниципал: ИКМО «Академическое» отгородилось от кандидатов турникетом

12:22 Путин посмертно наградил четверых погибших подводников званием Героев России

12:16 Муниципал: ГИК обязал ИКМО МО «Академическое» выдавать утвержденные формы документов

12:06 "Википедия" заблокировала редакторов, критиковавших российскую оппозицию и хваливших власть   1

11:35 ФСБ задержала россиянина, подозреваемого в госизмене   3

11:31 Муниципал: Оскандалившаяся на выборах 2016 года председатель УИК идет в депутаты МО «Георгиевский»   4

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.