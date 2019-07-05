Суд прекратил дело активиста Тишкина о краже термокружки из Starbucks в "Галерее"

Смольнинский суд Петербурга прекратил уголовное дело в отношении активиста Вадима Тишкина о краже термокружки из Starbucks в ТРЦ «Галерея», сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Дело было закрыто по ходатайству стороны защиты после того, как Тишкин извинился, возместил причиненный ущерб и искренне пожалел о случившемся. Ранее сообщалось, что он хотел пронести кружку в кармане, а потом убегал от охранников.

Однако Тишкин остался в СИЗО до 19 июля: он проходит по другому делу, о развратных действиях в отношении несовершеннолетней. По тому же делу проходит активист «Весны» Владимир Казаченко.