Октябрьский суд закрыл дело о поджоге редакций НТВ и ФАН

Октябрьский суд Петербурга прекратил уголовное дело о поджоге редакций НТВ и Федерального агентства новостей, передает объединенная пресс-служба городских судов.

Фигурантом дела назначили меры уголовно-правового характера. Учредитель издания «Вкризис.ру» Аркадий Орлов оштрафован на 20 тысяч рублей, журналист Вадим Лифшиц – на 25 тысяч рублей. Василия Кирсанова и Игоря Васильева обязали выплатить по 35 тысяч рублей.

На редакции напади ночью 9 октября 2018 года. Злоумышленники разбили окно офиса ФАН на Белоостровской улице, облили подоконник горючей жидкостью и бросили спички. Никто не пострадал.