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20:19

Жириновский заявил об исключении Капитанова из ЛДПР в конце июня

фото ЗакС политика Жириновский заявил об исключении Капитанова из ЛДПР в конце июня

Бывший председатель ЛДПР в Петербурге Олег Капитанов был исключен из рядов партии еще 27 июня, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале.

Жириновский утверждает, что Капитанов был исключен «за грубейшее нарушение устава ЛДПР», «предательство интересов ЛДПР», «сговор с чиновниками городского правительства Санкт-Петербурга, отказ от участия выборов губернатора, обман руководства ЛДПР и участие в мошеннических и коррупционных схемах».

При этом вице-спикер Госдумы, сын Жириновского Игорь Лебедев в разговоре с ЗАКС.Ру 5 июля заявил, что Капитанов все еще числится в рядах ЛДПР, и судьба его членства в партии решится лишь на следующей неделе. Сам Капитанов 29 июня объявил, что приостановил свое членство в ЛДПР. 

Капитанов 26 июня сложил полномочия депутата ЗакСа, приняв от врио губернатора Александра Беглова предложение возглавить комитет Смольного по международным отношениям. Как кандидат в губернаторы Петербурга, он сдал в Горизбирком 149 подписей муниципальных депутатов в свою поддержку, не прошел «муниципальный фильтр» и выбыл из предвыборной гонки.

Жириновский сначала заявил, что Капитанов в ближайшее время напишет заявление об увольнении с новой должности и продолжит свою предвыборную кампанию.  Он осудил ситуацию, заявив, что партия «не торгуется» и «подачки ей не нужны». Тем не менее, вскоре Капитанов был назначен на новую должность.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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