Отсидевшего два года за пост в соцсети активиста обвинили в призывах к экстремизму

Активисту Владимиру Тимошенко предъявлены обвинения в призывах к экстремизму из-за поста во «ВКонтакте», сообщил руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Обвинения предъявлены по ч. 1 ст. 280 УК РФ (призывы к экстремистской деятельности). Поводом стал пост об «антинародном режиме». Этот же самый пост рассматривался в рамках уголовного дело, которое закончилось для Тимошенко двумя годами лишения свободы по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти). При этом осудили активиста за другой пост, а в этом не нашли состава преступления.

В мае 2019 года Кисловодский горсуд снял с Тимошенко судимость после частичной декриминализации ст. 282. Свой реальный срок Тимошенко попытался обжаловать в Европейском суде по правам человека. По новому делу в конце июня Тимошенко отпустили под подписку о невыезде.