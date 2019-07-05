На выставку солидарности с фигурантами дела «Сети»* пришли полицейские

Вечером 5 июля в петербургской галерее Navicula Artis открылась выставка «С моих слов записано верно», посвященная петербургским и пензенским анархистам, проходящим по делу о «террористическом сообществе «Сеть». За 40 минут до конца первого дня работы выставки в галерею пришли два полицейских, сообщила ЗАКС.Ру посетительница Евгения Кулакова.

В одном из сотрудников МВД она узнала старшего лейтенанта Юрия Сентемова, известного участием в задержаниях уличных активистов.

- Он заинтересовался экспозицией «Рисунки из тюрьмы», где представлены работы фигурантов дела. Спросил, проверены ли эти работы на экстремизм. Ему ответили, что у СИЗО проблем с подобными проверками нет, - отметила Кулакова.

Активистка также рассказала, что Сентемов спросил у нее, пытали ли когда-нибудь ее лично.

- Цель своего визита они так и не объяснили. Сказали, что обязаны объяснять причины, только если хотят кого-то задержать. Уходя, Сентемов сказал: «До скорой встречи», - добавила Кулакова.

Выставка «С моих слов записано верно» продлится до вечера 7 июля.

Фото: Евгения Кулакова

Напомним, дело «Сети» рассматривается в настоящее время в Петербурге и Пензе. Девять человек, задержанных накануне выборов президента России, обвиняют в участии в террористической организации и планировании вооруженного переворота. Сразу несколько фигурантов заявили, что были вынуждены дать признательные показания под пытками. Петербуржец Виктор Филинков рассказывал, как его били электрошокером сотрудники ФСБ сразу после фактического задержания. Военные следователи отказались возбуждать уголовные дела по заявлениям о пытках.

* «Сеть» признана террористической организацией и запрещена в России

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