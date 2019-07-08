Тест: Скандалы муниципальных выборов в Петербурге

Выборы муниципальных депутатов в Петербурге проходят со скандалами: нападения казаков, «фейковые» очереди, голодовки, попытки отыскать ИКМО и многое другое. Если вы следите за политической жизнью Петербурга, то без труда сможете отличить громкие истории муниципальных выборов 2014 года от событий 2019-го. Проверьте свои знания в тесте ЗАКС.Ру.