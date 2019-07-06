Защитники Муринского парка сообщили о готовности "Анна Нова" начать вырубку деревьев

Застройщик ООО «Анна Нова» установил в Муринском парке забор, готовясь приступать к работе по вырубке деревьев, сообщили защитники парка.

По их словам, 5 июля застройщик начал устанавливать забор на участке 1,8 га парка. На информационном стенде есть указание, что выдан порубочный билет, и уничтожению подлежат 171 дерева, 21 кустарника, 12780,85 м.кв. газона.

При этом в апреле вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов на встрече с защитниками парка попросил не рубить деревья до проведения инвентаризации. В начале июля активисты передали в Смольный 3,7 тысячи подписей петербуржцев с просьбой защитить зеленую зону от застройки.

Фото: vk.com/kalininskiyzapark

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