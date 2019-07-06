Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

13:40

На ликвидацию последствий наводнения в Иркутской области потребуется 31 млрд рублей

фото ЗакС политика На ликвидацию последствий наводнения в Иркутской области потребуется 31 млрд рублей

Для того, чтобы восстановить Иркутскую область после наводнения - включая обеспечение граждан жильем и восстановление дорог - потребуется выделить 31,2 млрд рублей, передает "Интерфакс".

Сумма была озвучена во время заседания отраслевых министерств. В неё входит, в том числе, возведение нового жилья для лиц, утративших дома, и приобретение квартир на вторичном рынке. Плюс, капитальный ремонт дорог.

По подсчетам "строительного" вице-премьера Виталия Мутко, прибывшего в регион, на жилье будет потрачено 10 млрд рублей, восстановление инфраструктуры обойдется в 8,5 млрд рублей. Всего, по первичным подсчетам, без крова остались около 3,5 тысяч человек.

В результате массового разлива рек и сильнейшего паводка в Иркутской области затопило 103 населенных пункта. В зону бедствия попали Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, Чунский, Зиминский и Куйтунский районы. Больше всех пострадали города Тулун и Нижнеудинск.

На данный момент погибшими числятся 22 человека. Более ста - пропавшими без вести.

Владимир Путин объявил наводнение в Иркутской области ЧС федерального масштаба.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
18:00 Муниципал: ТИК № 22 отказывает кандидатам в регистрации из-за потерявшихся документов   1

17:24 Муниципал: ГИК обязал ИКМО "Сергиевское" принять документы у выдвиженцев

17:19 Муниципал: Экс-жена актера Краско выдвинулась в муниципальные депутаты   1

16:29 ГИК отказал в регистрации кандидатами в губернаторы трем выдвиженцам

16:26 Бортко, Амосова и Тихонову зарегистрировали как кандидатов в губернаторы   2

15:32 Муниципал: ИКМО "Сампсониевское" поймали на отказе в регистрации из-за неверно переписанной описи документов   2

14:51 Погибших в Баренцевом море подводников похоронили рядом с экипажем "Курска"   1

14:25 Минкомсвязи разработало законопроект о создании отечественного аналога "Википедии"

14:04 Общественная комиссия по расследованию Первомая: «Не начало ли это чего-то ещё более жесткого?»   1

13:40 На ликвидацию последствий наводнения в Иркутской области потребуется 31 млрд рублей

12:55 На Серафимовском кладбище прощаются в погибшими в Баренцевом море подводниками

12:16 Врио главы Калмыкии хочет сделать звезду КВН сенатором от республики   1

11:32 Защитники Муринского парка сообщили о готовности "Анна Нова" начать вырубку деревьев

10:31 Муниципал: Кандидатке от "Яблока" отказали в регистрации в ИКМО "Остров Декабристов" из-за "сокрытого" дохода почти в 200 рублей   2

5 июля, 21:01 На выставку солидарности с фигурантами дела «Сети»* пришли полицейские   1

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.