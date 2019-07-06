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14:25

Минкомсвязи разработало законопроект о создании отечественного аналога "Википедии"

фото ЗакС политика Минкомсвязи разработало законопроект о создании отечественного аналога "Википедии"

В Минкомсвязи был подготовлен проект закона, определяющий порядок выделения субсидий на создание российского энциклопедического аналога "Википедии", передает РБК. Документ доступен на портале правовой информации.

Средства для реализации инициативы выделят из федерального бюджета. Разработку портала поручено сделать издательству "Большой Российской энциклопедии". Сумма, в которую обойдется создание нового портала, не называется. Между тем, предполагается, что субсидии пойдут на оплату подписки на справочную литературу, периодику и платные интернет-ресурсы; съемки в учреждениях культуры, использование архивных материалов, а также аренду помещений и зарплату сотрудникам, которые будут заниматься разработкой контента.

О создании отечественного подобия "Википедии" впервые стало известно в 2016 году. Утвердил проект премьер Дмитрий Медведев. Тогда экс-руководитель Российской национальной библиотеки Александр Вислый подчеркивал, что интернет-ресурс станет альтернативным источником энциклопедической информации для россиян.

Добавим, ранее администрация "Википедии" заблокировала аккаунты 12 редакторов, вносивших оскорбительные правки в статьи о российских оппозиционерах.

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22:37    
очередной распил, как и поисковик спутник

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