Бортко, Амосова и Тихонову зарегистрировали как кандидатов в губернаторы

Горизбирком Петербурга вынес решения по шести потенциальным кандидатам в губернаторы Петербурга, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

В качестве кандидатов зарегистрированы депутаты Заксобрания Надежда Тихонова (выдвинута «Справедливой России» и Михаил Амосов (выдвинут «Гражданской платформой»), а также парламентарий Государственной думы Владимир Бортко (КПРФ). Они получили свои удостоверения кандидатов.

Зарегистрированные выдвиженцы собрали необходимое количество подписей муниципальных депутатов в свою поддержку: Бортко - 161, Амосов - 160, Тихонова - 162. Все собранные подписи достоверны, установил ГИК.

Тихонова поблагодарила Горизбирком за объективность в проверке документов и пожелала комиссии оставаться объективной и в дальнейшем. Бортко также выразил благодарность своей парти, а Амосов призвал петербуржцев выразить свою позицию на выборах 8 сентября.

Остальных выдвиженцев обсуждаемых 6 июля Горизбирком планирует не регистрировать. Они не предоставили нужное число подписей.

Всего желание стать кандидатами на пост губернатора изъявили 28 человек. Выдвиженцу от ЛДПР Олегу Капитанову отказали в регистрации 5 июля. По остальным потенциальным кандидатам ГИК вынесет решение позже. В частности, по врио губернатора Александра Беглова.

София Саттарова

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