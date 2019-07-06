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16:29

ГИК отказал в регистрации кандидатами в губернаторы трем выдвиженцам

фото ЗакС политика ГИК отказал в регистрации кандидатами в губернаторы трем выдвиженцам

Горизбирком отказал в регистрации кандидатами на пост губернатора Петербурга Андрею Алескерову, Павлу Созинову и Андрею Петрову, передает корреспондент ЗАКС.Ру. ГИК установил, что перечисленные выдвиженцы предоставили недостаточное количество подписей в свою поддержку.

На том же заседании городская комиссия зарегистрировала трех других кандидатов: Михаила Амосова, Владимира Бортко и Надежду Тихонову.

Всего стать губернатором Петербурга хотят 28 человек. Выдвиженцу от ЛДПР Олегу Капитанову отказали в регистрации 5 июля, по остальным кандидатам ГИК вынесет решение позже, в том числе – по врио губернатора Александру Беглову.

София Саттарова


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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