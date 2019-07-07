Самовыдвиженцы в губернаторы Головко и Кузнецов потребовали перенести выборы

Горизбирком на заседании 7 июля отказал в регистрации кандидатами на пост губернатора лидеру движения «Бездомный дольщик» Александру Головко и самовыдвиженцу Владимиру Кузнецову, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Причина отказа - предоставлены не все необходимые документы. В частности, нет подписей муниципальных депутатов в поддержку выдвиженцев.

Головко выступил на заседании и попросил снять с выборов четырёх других участников предвыборной гонки - Александра Беглова, Михаила Амосова, Надежду Тихонову и Владимира Бортко. Бездомный дольщик считает, что они вступили в сговор с муниципальными депутатами «Единой России».

Также Головко предложил отложить выборы. Он считает, что недопуск его к выборам влияет на возможность волеизъявления петербуржцев.

Самовыдвиженец Владимир Кузнецов поддержал Головко. Он также уверен в сговоре некоторых выдвиженцев и мундепов. Кузнецов же и Головко в сговор ни с кем не вступали и подписи собрать не смогли.

София Саттарова

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