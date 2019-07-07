Путин поздравил работников морского и речного флота с профпраздником

Владимир Путин высказал слова благодарности сотрудникам морского и речного флота, отмечающим сегодня, 7 июля, профессиональный праздник. Послание президента опубликовано на сайте Кремля.

"Водный транспорт играет значимую роль в социально-экономическом развитии страны, в укреплении межрегиональных и международных связей и по праву считается важной, неотъемлемой составляющей отечественного транспортного комплекса", - подчеркнул глава государства.

На сегодняшний день перед работниками морречфлота стоит множество задач, однако приоритетной является модернизация береговой и портовой инфраструктуры, а также внедрение современных и безопасных систем перевозок.

"Благодаря добросовестному труду речников и моряков, их профессионализму, компетентности, приверженности трудовым традициям, заложенным ветеранами, отрасль динамично развивается, повышает свою конкурентоспособность на мировом рынке транспортных услуг", - подытожил поздравление президент.