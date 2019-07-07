Беглов и депутаты ЗакСа превентивно поздравили горожан с Днем семьи, любви и верности

Временный градоначальник Северной столицы Александр Беглов и депутаты петербургского Законодательного собрания поздравили горожан с праздником, ежегодно отмечаемым 8 июля, - Днем семьи, любви и верности.

Святыми покровителями праздника считаются Петр и Феврония Муромские.

"Испокон веков нашими незыблемыми нравственными ценностями были, есть и будут семейное согласие и любовь. Именно в семье закладываются такие понятия как забота о близких, милосердие, патриотизм, ответственность за судьбу города и страны", - сообщил от имени парламентариев спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

В свою очередь Беглов отметил, что в Петербурге на сегодняшний день имеется множество социальных программ, направленных на поддержку семьи.

"Мы делаем все для того, чтобы в нашем городе было как можно больше счастливых семей, в которых воспитывается много детей. Именно в этом – залог успешного будущего нашего города, его дальнейшего развития и процветания", - цитирует врио губернатора его пресс-служба.

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