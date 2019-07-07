Росстат назвал самые подорожавшие в 2018 году продукты

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) обнародовала данные о том, какие продукты подорожали сильнее остальных в 2018 году. Информацией делится РБК.

В лидерах по росту цен - топливо, преимущественно безнин: его стоимость резко возросла на 30%.

Также в 17 раз превысили уровень инфляции цены на капусту и пшено - за год они подорожали на 72,8% и 73,6% соответственно. На 28% стал дороже сахарный песок, на почти 26% - яйца, на 23,7% - лук.

Среди лекарственных средств скачок цены наиболее заметен у валидола - на 23,6%.

Также Росстат известил о том, какие продукты понизились в цене. Это - гречневая крупа, потерявшая в цене 15,8%, помидоры (-10,6%) и чеснок (-10,2%).

В целом в 2018 году инфляция установилась на отметке 4,3%.