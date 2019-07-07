СМИ: Путин и Лукашенко могут встретиться на Валааме

Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко могут провести дискуссию за закрытыми дверями на острове Валаам, поведал Znak.com осведомленный источник в Кремле.

Вероятнее всего, "рандеву" двух лидеров состоится 11 июля.

"К этой дате монахов на острове просят подготовиться к визиту первых лиц", - уточнил детали один из собеседников издания.

Перед посещением Валаама Путин может посетить мужской монастырь на ладожском острове Коневец, где 7 июля после реставрации открыли обновленный собор, освещенный патриархом Кириллом. Добавим, работы финансировала "Роснефть".

Ранее ЗАКС.Ру писал о том, что Путин и Лукашенко скорее всего встретятся 18 июля в Петербурге.