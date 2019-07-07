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17:00

Вишневский: Кандидаты от "Яблока" - кость в горле Смольного

фото ЗакС политика Вишневский: Кандидаты от "Яблока" - кость в горле Смольного

Петербургский парламентарий Борис Вишневский сетует, что практически ежедневно кандидатам от "Яблока" под каким-либо предлогом отказывают в регистрации кандидатами в муниципальные депутаты.

Сегодня, 7 июля, депутата, не сумевшего несмотря на ежедневные поездки по МО преодолеть мунфильтр, не зарегистрировали в качестве претендента на кресло губернатора.

Например, в Центральном районе "яблочникам" отказывают "конвейерным способом", выполняя, по мнению Вишневского, политзаказ "свыше". Так, в МО "Владимирский" партийцам отказали, сославшись на то, что они якобы документарно не уведомили ИКМО о прошедших праймериз, в ходе которых они и были выдвинуты кандидатами.

Аналогичная ситуация и в "злополучном" Петроградском районе.

"Выполнение политического заказа совершенно очевидно. С разных сторон получаем информацию, что «сверху» даны прямые указания снимать кандидатов от «Яблока» везде, где у нас хорошие шансы. По давно известной технологии: комиссия примет незаконное решение — а кандидаты потом замучаются пыль глотать, его оспаривая. Больше всего «отказных» решений — именно по «Яблоку».  Мы — главная мишень. И главная кость в горле Смольного", - резюмирует размышления Вишневский.

Выборы в муниципальные советы города состоятся 8 сентября.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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18:49    
По поводу Смольного не знаю - там не работал. А от части жителей, особенно ветеранов и блокадников, скажу - до рвоты надоели эти продажные господа из гнилого западного яблока и их яркий представитель, наглый  до предела кролик.

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