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9:53

В отношении жителя Татарстана прекращено дело о неуважении к власти из-за поста про ЕР

фото ЗакС политика В отношении жителя Татарстана прекращено дело о неуважении к власти из-за поста про ЕР

Сармановский районный суд Татарстана прекратил дело местного жителя Максима Семина по статье о неуважении к власти, заведенное на него из-за оскорбительного поста про "Единую Россию", передает "МБХ медиа".

В соответствующем постановлении суда говорится, что Семин, используя ник "Злой помбур", разместил во "ВКонтакте" комментарии, содержащие негативную оценку деятельности политической партии и её членов. Название партии при этом не указывается.

Публикации Семин разместил в паблике "Типичный Джалиль" 29 мая. В удаленном на данный момент посте он апеллировал к "Единой России", называя её и входящих в неё людей "шайкой, сбродом воров и мошенников", которые "жрут и не краснеют".

В вердикте суда отмечается, что негативность оценки деятельности какой-либо партии и её членов "не является признаком объективной стороны правонарушения, предусмотренного частью. 3 статьи 20.1 КоАП".

"При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что наличие состава названного административного правонарушения в действиях Семина М. А. административным органом не доказано", - сообщается в решении судебного органа.

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