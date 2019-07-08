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10:51

РБК: Губернатор Архангельской области Орлов уйдет в отставку

фото ЗакС политика РБК: Губернатор Архангельской области Орлов уйдет в отставку

В рамках очередной кадровой ротации Кремля руководитель Архангельской области Игорь Орлов покинет занимаемый пост, известили РБК источники, близкие к аппарату главы государства.

Плановую замену губернаторов Кремль осуществляет дважды в год - весной и осенью. Орлов будет далеко не единственным управленцем, который будет упразднен в должности, уточнили собеседники РБК.

Орлов, занявший пост главы Архангельской области в 2012 году, входит в пятерку глав регионов с наиболее низкой оценкой деятельности со стороны населения. По итогам мартовский опросов он занял третье место среди губернаторов, чьей замены настоятельно требуют местные жители.

Губернатор известен среди прочего тем, что, будучи раздраженным постоянными акциями протеста против строительства мусорного полигона близ станции Шиес, в апреле назвал манифестантов "шелупонью". 

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11:48    
Ну, эта шелупонь не пропадёт. Кремлевская банда подберет ему теплое местечко.

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