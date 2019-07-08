«Коммунисты России» призвали Дзюбу и Заболотного отдать свои машины детдомам

Петербургское отделение партии «Коммунисты России» 8 июля выпустило обращение к футболистам ФК «Зенит», предложив им отдать свои автомобили социальным учреждениям, а самим пересесть на отечественные авто.

- Насколько лучше Кержаков, Дзюба или Заболотный выглядели бы за рулем уазика или лады калины, ну и на худой конец есть просто более скромные европейские и китайские автомобили. Если ребята хотят оставаться популярными среди петербуржцев, супердорогие авто нужно подарить городу, его социальным учреждениям, - заявил первый секретарь отделения Сергей Малинкович.

По его мнению, футбольный клуб должен оказать давление на игроков, чтобы они передали свои машины детским домам, домам ребенка, домам ветеранов, учреждениям культуры города, а сами предпочли транспортные средства поскромнее.

Партия «Коммунисты России» пристально следит за новостями из стана главного петербургского футбольного клуба. Ранее они требовали переименовать 9 Советскую улицу в улицу «Зенита» и предлагали президенту Путину прийти на инаугурацию в сине-бело-голубом шарфе. При этом Малинкович яростно критиковал форварда петербуржцев Александра Кокорина, участвовавшего в пьяных драках в центре Москвы, и осуждал поступок фанатов команды, надевших футболку «Зенита» на памятник Кирова после победы в минувшем сезоне.

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