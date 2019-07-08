Паводок в Иркутской области унес жизни 23 человек Число людей, ставших жертвами ливневого паводка в Иркутской области, увеличилось до 23 человек, передает ТАСС, ссылаясь на данные МЧС по региону. "В зоне ЧС обнаружено тело еще одного погибшего. Общее число жертв наводнения составляет 23 человека. Судьба восьми остается неизвестной", - уточнил представитель "чрезвычайного" ведомства. В результате массового разлива рек и сильнейшего паводка в Иркутской области затопило 103 населенных пункта. В зону бедствия попали Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, Чунский, Зиминский и Куйтунский районы. Больше всех пострадали города Тулун и Нижнеудинск. Владимир Путин объявил наводнение в Иркутской области ЧС федерального масштаба. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен