Россиян предлагают проверять на алкоголизм перед выдачей прав

Граждан России, желающих получить водительские удостоверения, Минздрав предлагает проверять на регулярное употребление алкоголя, поделился с "Интерфаксом" главный внештатный психиатр-нарколог министерства Евгений Брюн.

"Минздрав подготовил поправки к порядку проведения водительских медкомиссий о проведении теста на злоупотребление алкоголем. Но мы предлагаем еще ввести отсрочку в получении водительских прав в случае, если тест подтверждает злоупотребление. Через месяц человек сможет пройти тест снова, совсем запретить получение прав было бы противозаконно", - сказал Брюн.

Аналогичный тест предлагается ввести и при приёме на работу на опасные производства. Между тем, констатировал Брюн, работодатели не спешат кооперироваться с медицинскими ведомствами по данному вопросу.

На сегодняшний день исследования позволяют определить, употреблял ли человек в течение последнего месяца какие-либо запрещенные вещества или алкоголь.

Данный тест сейчас необходимо сдавать гражданам, желающим получить лицензию на оружие.