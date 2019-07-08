"Надо поговорить? Надо!": Зеленский предложил Путину подискутировать о Крыме и Донбассе

Украинский лидер Владимир Зеленский записал видеообращение своему российскому коллеге Владимиру Путину и призвал его встретиться и наконец напрямую поговорить о территориальном статусе Крыма и боевых действиях на Донбассе.

"Надо поговорить? Надо! Давайте. Обсудим, чей Крым и кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, вы, Дональд Трамп, Тереза Мэй, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон. Место? Думаю, Александр Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске", - приводит видео с посланием Зеленского "Дождь".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заметил, что президент "пока не готов отвечать" на предложение украинского лидера. По его словам, это - "новый формат", и нужно понять, есть ли у него перспективы.