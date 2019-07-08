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13:30

"Надо поговорить? Надо!": Зеленский предложил Путину подискутировать о Крыме и Донбассе

фото ЗакС политика "Надо поговорить? Надо!": Зеленский предложил Путину подискутировать о Крыме и Донбассе

Украинский лидер Владимир Зеленский записал видеообращение своему российскому коллеге Владимиру Путину и призвал его встретиться и наконец напрямую поговорить о территориальном статусе Крыма и боевых действиях на Донбассе.

"Надо поговорить? Надо! Давайте. Обсудим, чей Крым и кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, вы, Дональд Трамп, Тереза Мэй, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон. Место? Думаю, Александр Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске", - приводит видео с посланием Зеленского "Дождь".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заметил, что президент "пока не готов отвечать" на предложение украинского лидера. По его словам, это - "новый формат", и нужно понять, есть ли у него перспективы.

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18:07    
17:52. Война вечна!!! Война-это продолжение политики, только другими средствами! К ней надо быть всегда готовым, тогда придёт победа! Как пришла в 1945 г. под руководством ВЕЛИКОГО Сталина!

17:52    
Кто-нибудь, скажите этой дуре 14:13, 15:18, что война давно кончилась, а сталин и ссср подохли.

15:18    
Да, Гитлер тоже хотел поговорить со Сталиным в начале 1945 года об условиях замирения, когда понял, сто Сталин не ограничится лишь освобождением советской территории, а пойдёт на взятие Берлина...Ответ Верховного Главнокомандующего был категоричен: "БЕЗОГОВОРОЧНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ!"!!! Путину с Зеленским надо действовать строго по-Сталински!!! Ситуации очень похожи...

14:13    
Этому никчемному комику Зеленскому надо разговаривать с Петросяном, Галустяном, максимум с Масляковым!!! Путин же может принять от Зеленского лишь БЕЗОГОВОРОЧНУЮ КАПИТУЛЯЦИЮ, как маршал Жуков принял от фашистов в мае 1945г.!

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