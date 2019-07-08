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Новости

13:56

"Осадки были аномальными": Беглов отчитался о последствиях июльского ливня

фото ЗакС политика "Осадки были аномальными": Беглов отчитался о последствиях июльского ливня

В начале июля Петербург столкнулся с новой "аномальной" проблемой: город на несколько дней затянуло тучами, принесшими с собой обильные ливни, которые "парализовали" работу канализационной системы. 

В ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" уведомили, что всего за это время от граждан поступило 266 жалоб, касающихся подтопления и засоров стоков. На прочистку "ливнёвок" были отправлены 68 оперативных бригад учреждения.

На совещании правительства временный градоначальник Северной столицы Александр Беглов наказал в кратчайшие сроки устранить проблемы в системе ливневой канализации.

"Осадки были аномальными, такое случается редко. Тем не менее, нужно проверить состояние ливневой канализации на всех улицах, где произошли подтопления, и привести все в порядок", - констатировал Беглов, во второй раз за срок своего временного губернаторства сталкивающийся с "каверзами" природы.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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17:31    
Кто же мешал строить , а не разворовывать?
 Теперь осадки виноваты?

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