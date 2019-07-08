Жители дома на Ремесленной, 5, отказываются переезжать в Шушары и Парголово

Семьи, живущие в доме на улице Ремесленной, 5, не хотят переезжать из практически центра города в предложенные Смольным окраины Петербурга - Шушары и Парголово, уведомляет "Мойка78".

В здании, находящимся в "опасной" близости к новому мосту Бетанкура, продолжают проживать не менее 50 человек. Дом в 2018 году признали аварийным. По всем этажам распространилась черная плесень.

Ранее жители дома на Ремесленной неоднократно жаловались на опасные работы при строительстве моста Бетанкура. Переправа проходит всего в метре от здания. Соседний дом - №3 – и вовсе снесли в августе 2017 года как мешавший строительству. Градозащитники боролись за него два года. По кадастровому паспорту здание якобы было построено в 1920 году и не считалось историческим, но в суде удалось доказать, что дом был построен еще на 15 октября 1906 года. Куйбышевский суд подтвердил статус исторической постройки.

В прошлом году экс-губернатора Петербурга Георгия Полтавченко неоднократно просили проверить ситуацию с домом. В ответ он заявлял, что дом возле строящегося моста аварийным признан не был, и, соответственно, его жильцов расселять не будут. Потом, правда, дом все-таки решили расселить. Позже выяснилось, что во всех квартирах нашли плесень. Ковалев тогда счел, что это – лишь предлог, чтобы оправдать ошибку проектирования моста.

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