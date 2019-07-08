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14:55

На Украине возбудили дело о госизмене из-за готовящегося телемоста в Россией

фото ЗакС политика На Украине возбудили дело о госизмене из-за готовящегося телемоста в Россией

Собственника украинского телеканала Newsone вызвали на допрос по делу о подготовке телемоста с Россией, передает "Интерфакс". Генпрокуратура Украины расценила предстоящий телеэфир как покушение на государственную измену. В связи с этим готовится постановление об аресте активов собственника канала.

7 июля российский телеведущий Дмитрий Киселев в эфире авторской программы "Вести недели" анонсировал совместный с Newsone телемост Россия-Украина. После резкой критики задумки телеканал известил об отмене эфира, сославшись на поступающие журналистам угрозы.

Предполагалось, что телемост под говорящим названием "Надо поговорить" состоится 12 июля. В заявлении "России-1" отмечалось, что "откровенный разговор между простыми людьми давно назрел". В свою очередь редакция NewsOne отмечала, что дискуссия нужна "ради мира".

Против проведения телемоста выступили в Службе безопасности Украины и Верховной раде. Президент страны Владимир Зеленский назвал анонсированный проект "дешевым, но опасным пиар-ходом перед выборами, цель которого - снова разделить украинский народ".

Вместе с тем, о том, что РФ и Украине необходимо поговорить о судьбе Донбасса и Крыма, Зеленский заявил сегодня, 8 июля, в обращении к Владимиру Путину.

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15:20    
Такая вот она СВОБОДА слова на Украине, сделанная по лекалам евро"ценностей"...

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