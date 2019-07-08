Корреспондентов "МБХ медиа" задержали около резиденции Путина

Корреспондентов «МБХ медиа» - Анастасию Кулагину, Марию Погребняк и Андрея Золотова – задержали у резиденции президента Владимира Путина в Подмосковье во время работы над сюжетом об аварийном доме в селе Усово, передает «МБХ медиа».

Журналисты снимали материал для сюжета неподалеку от резиденции Путина на Рублево-Успенском шоссе. Полицейские вменили им проход пешком под знак «кирпич» и задержали, отобрав паспорта.

Корреспонденты «МБХ медиа» работали над материалом о двухэтажном деревянном доме у резиденции Путина, который находится в аварийном состоянии. В нем живут девять семей, его обещают расселить на протяжении нескольких лет, но до сих пор ничего не сделано.