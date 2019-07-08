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16:56

Фигурантам дела "Нового величия" отказались смягчить меры пресечения

фото ЗакС политика Фигурантам дела "Нового величия" отказались смягчить меры пресечения

Люблинский суд Москвы отказал фигурантам дела «Нового величия» в смягчении мер пресечения, передает «МБХ медиа».

Так, адвокат Светлана Сидоркина ходатайствовала о переводе Руслана Костыленкова из СИЗО под домашний арест. Также в СИЗО содержатся Дмитрий Полетаев и Петр Карамзин. Адвокат настаивала, что правоохранители «не смогли разобраться в сути предъявленного обвинения», и нахождение Костыленкова под стражей «противоречит международному праву и презумпции невиновности».

Также адвокаты указали, что в СИЗО был https://www.zaks.ru/new/archive/view/189431карантин по кори, и их подзащитным не могут обеспечить здоровье, а те, кто под домашним арестом – находятся в безопасности.

Адвокат Карина Москаленко просила суд изменить меру пресечения Марии Дубовик и Анне Павликовой, которые находятся под домашним арестом, на любую, с арестом не связанную. Это позволило бы им продолжать обучение, девушки никогда не нарушали режим и не представляют опасности, указала адвокат.

По делу «Нового величия» проходят десять жителей Москвы. Их обвиняют в участии в экстремистском сообществе. Фактически молодые люди общались на политические темы в Telegram-чате и однажды встречались оффлайн. Человека, который предложил ребятам объединиться в организацию и разработал устав, считают сотрудником спецслужб. При этом две государственные экспертизы заключили, что в листовках и программе движения нет призывов к экстремизму.

Двое фигурантов дела пошли на сделку со следствием  и уже осуждены. Признавшему вину Рустаму Рустамову назначили полтора года условно, Павел Ребровский получил 2,5 года колонии общего режима.

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