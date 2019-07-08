Ведущего "Рустави 2" отстранили от работы после оскорблений в адрес Путина

Телеведущий Георгий Габуния временно отстранен от работы после инцидента с оскорблением президента России Владимира Путина в эфире программы «Постскриптум» на «Рустави 2», говорится в заявлении телеканала.

Орган самоуправления канала рассмотрел авторский текст журналиста, произнесенный им в начале программы. В итоге Габунию отстранили на два месяца от работы на телеканале.

В эфире своей авторской программы «Постскриптум» 7 июля Габуния нецензурно высказался о Путине и его родителях. После этого телеканал приостановил вещание из-за стихийной акции протеста у своего здания. Высказывания журналиста осудили многие политики, в том числе – президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Из-за выступления Габунии, а также из-за акций протеста в Грузии в июне Госдума рассматривает вопрос об ограничении на ввоз вин и минеральной воды из страны. Эти меры уже поддержал профильный комитет нижней палаты парламента.