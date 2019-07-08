Путин объявил 2020 год Годом памяти и славы в России

2020 год объявлен Годом памяти и славы в России, указ президента Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

Решение принято в «ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне» и для «сохранения исторической памяти». Организацией и проведением года займется российский организационный комитет «Победа», руководить им будет глава администрации президента Антон Вайно. В течение месяца правительство должно будет разработать и утвердить план основных мероприятий по проведению года.

Ранее Путин пригласил на празднование 75-й годовщины Победы президента США Дональда Трампа и президента Франции Эммануэля Макрона. Последний уже согласился приехать.