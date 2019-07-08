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8 июля, 19:53

УФАС аннулировало закупку метрополитена на 547 млн рублей

фото ЗакС политика УФАС аннулировало закупку метрополитена на 547 млн рублей

Комиссия управления ФАС по Петербургу предписала ГУП «Петербургский метрополитен» аннулировать закупку на 547 млн рублей, сообщили в ФАС.

На действия метрополитена при проведении закупки электрических запасных частей подвижного состав пожаловалось ООО «Моспик». Закупка была разбита на 16 лотов. В жалобе компания указала, что в документации не хватает ряда черчежей запчастей.

Претензии комании антимонопольщики признали обоснованными. ГУП «Петербургский метрополитен» выдано предписание об аннулировании закупки.

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