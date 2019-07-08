УФАС аннулировало закупку метрополитена на 547 млн рублей Комиссия управления ФАС по Петербургу предписала ГУП «Петербургский метрополитен» аннулировать закупку на 547 млн рублей, сообщили в ФАС. На действия метрополитена при проведении закупки электрических запасных частей подвижного состав пожаловалось ООО «Моспик». Закупка была разбита на 16 лотов. В жалобе компания указала, что в документации не хватает ряда черчежей запчастей. Претензии комании антимонопольщики признали обоснованными. ГУП «Петербургский метрополитен» выдано предписание об аннулировании закупки. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен