ДК Кирова оштрафовали на 200 тысяч рублей за невнимательность к зданию и потерянный бюст Пушкина

Василеостровский суд Петербурга оштрафовал ДК Кирова на 200 тысяч рублей за непроведенные ремонтные работы и потерянный бюст Пушкина, сообщили в Смольном.

КГИОП в 2016 году выдал задания на ремонт фасадов Дворца культуры имени Кирова на Большом проспекте В.О., а в феврале 2018 года – на ремонт крыши малой башни. В соответствии с требованиями охранного обязательства первоочередные противоаварийные работы нужно было провести в течение полугода, но ДК Кирова их так и не выполнил.

Был составлен протокол по ч. 1 ст. 7.13 КоАП (нарушение законодательства об охране объектов культурного наследия), и ДК Кирова назначили штраф. КГИОП направил в суд иск о понуждении выполнить первоочередные противоаварийные работы.