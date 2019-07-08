Заключивший сделку со следствием фигурант дела "Нового величия" отказался от показаний

Фигурант дела «Нового величия» Павел Ребровский отказался от своих показаний, данных после сделки со следствием и признания вины, передает РБК со ссылкой на адвоката Максима Пашкова.

По словам Пашкова, Ребровский дал показания под давлением. «[Он сказал,] , что это не его показания, что ему дали уже распечатанные листы, что если он не пойдет на досудебное соглашение, то ему добавят статью 205 УК (терроризм), и он просто сядет. Соответственно, если он со всем согласится, то ему дадут условный срок», - рассказал Пашков.

Ребровский пошел на сделку со следствием в апреле, тогда же его отпустили под подписку о невыезде. В конце апреля его осудили на 2,5 года колонии общего режима.

По делу «Нового величия» проходят десять жителей Москвы. Их обвиняют в участии в экстремистском сообществе. Фактически молодые люди общались на политические темы в Telegram-чате и однажды встречались оффлайн. Человека, который предложил ребятам объединиться в организацию и разработал устав, считают сотрудником спецслужб. При этом две государственные экспертизы заключили, что в листовках и программе движения нет призывов к экстремизму.