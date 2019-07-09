Правительство собирается на 72% повысить акцизы на вино

Члены российского правительства разработали пакет поправок в Налоговый кодекс, согласно которым цены на винные акцизы существенно возрастут: на 72,2% - на тихие вина, на 11,1% - на игристые, извещают "Ведомости".

Начиная с 2020 года акцизы на тихие вина увеличатся с 18 до 31 рубля за литр, на игристые - с 36 до 40 рублей. В ближайшее время инициатива поступит на рассмотрение Государственной думы.

Предусматривается также, что к подакцизной продукции будет отнесен и виноград, используемый для изготовления вина. Благодаря этому производители смогут получать налоговый вычет по акцизу за использованный виноград с повышающим коэффициентом. Также в поправках говорится о том, что ставки акциза на вино и винные напитки без добавления спирта будут аналогично уравнены.

По прогнозам экспертов, в случае одобрения данного проекта закона, цены на вино ощутимо возрастут, и стоимость винных напитков практически сравняется с уровнем цен на натуральные вина.