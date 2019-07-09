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9:41

Правительство собирается на 72% повысить акцизы на вино

фото ЗакС политика Правительство собирается на 72% повысить акцизы на вино

Члены российского правительства разработали пакет поправок в Налоговый кодекс, согласно которым цены на винные акцизы существенно возрастут: на 72,2% - на тихие вина, на 11,1% - на игристые, извещают "Ведомости".

Начиная с 2020 года акцизы на тихие вина увеличатся с 18 до 31 рубля за литр, на игристые - с 36 до 40 рублей. В ближайшее время инициатива поступит на рассмотрение Государственной думы.

Предусматривается также, что к подакцизной продукции будет отнесен и виноград, используемый для изготовления вина. Благодаря этому производители смогут получать налоговый вычет по акцизу за использованный виноград с повышающим коэффициентом. Также в поправках говорится о том, что ставки акциза на вино и винные напитки без добавления спирта будут аналогично уравнены.

По прогнозам экспертов, в случае одобрения данного проекта закона, цены на вино ощутимо возрастут, и стоимость винных напитков практически сравняется с уровнем цен на натуральные вина.

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13:17    
12:45. С логикой мышления совершенно не дружите! Так как при росте акцизов на российские вина будет огромный рост импортного вина из ЮАР, Чили, Испании, той же Грузии и тд., а пить будут не меньше !!!! Но работники наших винзаводов при таком раскладе не получат зарплату, не соберут детей в школу, не оплатят школьные обеды ребятишкам и тд. Заводы не выплатят налоги в различные бюджеты, не посадят новые виноградники и тд.

13:09    
жирика у КРЕМЛЯ ПОСТАВИЛИ РАКОМ

12:45    
12-01
Причём здесь "подорожание всего", если речь о подорожании вина и вреде пьянства?
12-17
Согласен с Вами о наличии, причинах и следствиях наших проблем. Вы определяете недругов русского народа своими словами, я - своими, но мы говорим об одних и тех же персонажах.
В данной же теме о повышении акцизов на отраву я полностью за. Хватит пить, пора за ум браться и решать наши проблемы и избавляться от "п..в безродных про...".

12:17    
11:48 Русский народ убиваете вы, п....ы проедросные, лишившие людей здравомыслия и здравоохранения, угробившие среду помойками, отравившие еду пальмовым маслом, развязавшие войны, доведшие людей до тюрьмы и сумы.

12:01    
11:48  
От ярого лоббиста - как это знакомо.  
При чём тут пьянство, если дорожает - всё и, как следствие этого - бездомность, безработица, сокращение населения...

11:48    
9-59
А ты пей поменьше, может начнёшь думать и понимать, что пьянство убивает русский народ, а выгодно только безродным подлецам.

11:36    
Да, правительственные чиновники-лоббисты за откаты увеличивают импорт вина из-за бугра и душат всеми способами российское виноделие, не дают возможности нормально реализовывать российское вино, то же из Крыма, к примеру, в России!

11:24    
Мы ответим Ильичу-нам и сотка по плечу.

9:59    
Власти надо разобраться с вином в России, так как в каждом магазине условно километры(!!!!!!!!!!!!) полок импортного вина из Европы, Африки, Ю.Америки и тд., то есть Россия тотально спонсирует виноделие других стран...Масса на этом направлении сидит лоббистов-коррупционеров(!!!!!!!!!)...Развитию же своего виноделия власть почти не уделяет внимания, теперь вот ещё акцизы на отечественное вино хочет поднять...

9:59    
Как же вы надоели, б...и паскудные!

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