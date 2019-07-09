Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

10:06

Путин побеседовал с режиссером Оливером Стоуном о "провокациях" Порошенко

фото ЗакС политика Путин побеседовал с режиссером Оливером Стоуном о "провокациях" Порошенко

Российский глава Владимир Путин дал краткое интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, часть которого вошла в его фильм "В борьбе за Украину", уведомляет "Первый канал".

В частности, беседа коснулась тем боевых действий на Востоке Украины, инциденте в Керченском проливе, и того, как с этим связан, по мнению президента, его бывший коллега Петр Порошенко.

"Бывший президент Порошенко устроил эту провокацию специально в ходе предвыборной кампании. Знал, что его на востоке, на юге страны не поддержат избиратели, и использовал эту провокацию для нагнетания обстановки, введения особого положения. И у меня есть основания полагать, что он хотел вообще ввести особое положение по всей стране, а может, и отложить выборы. Хотелось во что бы то ни стало удержать власть", - полагает глава государства.

Документальную картину "В борьбе за Украину", получившую гран-при на кинофестивале в Таормине (Италия), покажут на телеканале "Россия 1" 19 июля.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


12:23    
Владимир с Оливером поели оливье.

12:17    
10-07, у вас наблюдается синдром гомосека! О чём речь не пойдёт? Всё в эту плоскость переводите.

10:29    
Он бы еще с кенгуру о "провокациях порошенко" побеседовал. "Три магнитофона, три кинокамеры, куртка замшевая... три"

10:17    
Путину надо меньше комментировать слова и действия других иностранных политиков, решения гомосеков из ПАСЕ, ОБСЕ, ЕСПЧ и тд. Вместо этой болтовни надо жёстче навязывать свою волю нашим врагам по всему миру, опираясь на мощь нашего ВПК, вооружённых сил на базе РЯО!!!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
15:29 Четырбок просит прокуратуру помочь убрать "Суши Шоп" из жилого дома в Кировском районе

15:04 В интернете собирают подписи за перенос выборов губернатора Петербурга   2

14:48 Муниципал: ИКМО №75 отказала в регистрации кандидатами самовыдвиженцам из «Единой России»

14:21 Лукашенко опроверг информацию о "тайной встрече" с Путиным на Валааме

14:02 Муниципал: Кандидат в депутаты написал заявление в полицию на главу ИКМО «Гагаринское» Цхададзе

14:00 Члену "Голоса" Роману Удоту отменили домашний арест

13:35 Госдума предложила правительству ввести антигрузинские санкции   1

13:35 Муниципал: В МО «Академическое» объяснили, зачем поставили турникет на пути к ИКМО

13:11 Муниципал: После утренних потасовок ИКМО “Сергиевское” посетил глава Выборгского района   4

13:06 Znak: Мандат Капитанова достанется его бывшему бизнес-партнеру Павлу Итину   2

12:42 Муниципал: У ИКМО Сергиевское напали на видеооператора   32

12:32 Минюст снова отказал общественной организации "Открытая Россия" в регистрации   2

12:05 В Екатеринбурге арестовали участников акции за отставку губернатора Свердловской области

11:45 Муниципал: Коммунисты сообщили, что от них потребовали странный набор документов в ИКМО «Константиновское»   4

11:41 "Вопрос закрыт": ЛДПР отказались от претензий к Беглову и Капитанову

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.