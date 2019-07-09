Путин побеседовал с режиссером Оливером Стоуном о "провокациях" Порошенко

Российский глава Владимир Путин дал краткое интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, часть которого вошла в его фильм "В борьбе за Украину", уведомляет "Первый канал".

В частности, беседа коснулась тем боевых действий на Востоке Украины, инциденте в Керченском проливе, и того, как с этим связан, по мнению президента, его бывший коллега Петр Порошенко.

"Бывший президент Порошенко устроил эту провокацию специально в ходе предвыборной кампании. Знал, что его на востоке, на юге страны не поддержат избиратели, и использовал эту провокацию для нагнетания обстановки, введения особого положения. И у меня есть основания полагать, что он хотел вообще ввести особое положение по всей стране, а может, и отложить выборы. Хотелось во что бы то ни стало удержать власть", - полагает глава государства.

Документальную картину "В борьбе за Украину", получившую гран-при на кинофестивале в Таормине (Италия), покажут на телеканале "Россия 1" 19 июля.