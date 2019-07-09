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10:30

"Метрострой" поборется за реконструкцию электродепо "Дачное"

фото ЗакС политика "Метрострой" поборется за реконструкцию электродепо "Дачное"

Главный подрядчик возведения новых станций городской подземки, компания "Метрострой" примет участие в правительственном конкурсе и сразится за тендер по реконструкции электродепо "Дачное", передает "Коммерсант".

На подряд претендуют два конкурсанта. Кроме "Метростроя" его желает получить компания "Фортес", занимающаяся преимущественно строительством жилых домов.

Сумма контракта на "реновацию" депо - 4,4 млрд рублей. Первоначальная стоимость может быть снижена на 25%.

Приблизительные сроки восстановления объекта, расположенного на проспекте Стачек, запланированы на 2022 год. Приступить к ремонту депо необходимо уже в году текущем. После "обновления" в помещениях объекта будут чинить поезда и вагоны метрополитена.

Цикл работ разделен на три части. Сначала восстановят электромашинный цех, затем - несколько производственных корпусов, после - административные помещения.

На данный момент в городе на Неве функционируют 6 возведенных "Метростроем" электродепо, за исключением нового "Южное".

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