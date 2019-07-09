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11:10

"Левада": 66% россиян считают подбрасывание полицейскими наркотиков обычной практикой

фото ЗакС политика "Левада": 66% россиян считают подбрасывание полицейскими наркотиков обычной практикой

Более половины опрошенных социологами "Левада-центра" россиян уверены, что подбрасывание борцами с преступностью наркотических веществ рядовым горожанам - обыденная практика, передает РБК. Лишь 18% полагают, что такие инциденты редки и носят единичный характер.

Исследование "Левады" было проведено из-за дела спецкора "Медузы" Ивана Голунова, которому при задержании подкинули запрещенное вещество.

О задержании и аресте Голунова знают 56% опрошенных. 13% внимательно следили за деталями дела. О возникших после этого протестах слышали 85% респондентов. Треть россиян считают, что акции несогласия повлияли на дальнейший ход дела и последующее снятие обвинений с журналиста. Другие 28% высказали мнение, что освобождение Голунова связано с решением властей быстро погасить протестные настроения в преддверии Дня России. 32% респондентов заявили об отсутствии достаточных оснований для ареста расследователя.

Вместе с тем 55% россиян уверены, что дело Голунова не отразится на работе МВД. Обратного мнения придерживаются 36% опрошенных.

Руководитель "Левада-центра" Лев Гудков отметил, что большинство россиян убеждены, что львиная доля дел, подобных делу Голунова, фальсифицируются силовиками ради корпоративных интересов, отчетности или носят заказной характер.

Журналист Иван Голунов стал фигурантом громкого уголовного дела по обвинению в сбыте наркотиков месяц назад. После массовых протестов в июне дело оперативно прекратили за отсутствием достаточных доказательств его вины.

Также Владимир Путин уволил двух высокопоставленных чиновников столичного МВД.

1 июля "Медуза" и еще ряд российских и зарубежных СМИ опубликовали расследование, из-за которого, возможно, у Голунова и начались проблемы.

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