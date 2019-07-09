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11:41

"Вопрос закрыт": ЛДПР отказались от претензий к Беглову и Капитанову

фото ЗакС политика "Вопрос закрыт": ЛДПР отказались от претензий к Беглову и Капитанову

В Либерально-демократической партии России выступили с заявлением о переходе "жириновца", депутата петербургского ЗакСа Олега Капитанова на работу под начало врио губернатора Александра Беглова в Смольный.

В обращении партии говорится о том, что все недоразумения, связанные с "трансфером" Капитанова, улажены: ЛДПР продолжит полноформатно сотрудничать с правительством Северной столицы.

В руководстве политорганизации солидарны с решением Капитанова войти в Смольный. Традиционно громкие заявления лидера ЛДПР Владимира Жириновского и прочие недомолвки в партии связали с "разрывом в информационных связях".  

"Вопрос закрыт. Мы формально сотрудничаем с правительством Санкт-Петербурга и наша первичная организация в Санкт-Петербурге продолжает функционировать в обычном режиме, никаких санкций ни к кому мы не применяем, в ЛДПР настроены на работу в положительном формате", - резюмировали обращение в партии.

Капитанов 26 июня сложил полномочия депутата ЗакСа, приняв от врио губернатора Александра Беглова предложение возглавить комитет Смольного по международным отношениям. Как кандидат в губернаторы Петербурга, он сдал в Горизбирком 149 подписей муниципальных депутатов в свою поддержку, не прошел муниципальный фильтр и выбыл из предвыборной гонки.

Жириновский сначала заявил, что Капитанов в ближайшее время напишет заявление об увольнении с новой должности и продолжит свою предвыборную кампанию.  Он осудил ситуацию, заявив, что партия "не торгуется" и "подачки ей не нужны". Тем не менее, вскоре Капитанов был назначен на новую должность.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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